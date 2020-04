Μάλιστα στο ένα από τα δύο βίντεο αυτοσαρκάστηκε καθώς είδε τον εαυτό του να σουτάρει απευθείας ύστερα από μία ντρίπλα. Αν και εδώ που τα λέμε το κάνει και τώρα!

Επιπλέον στο δεύτερο βίντεο ευστοχεί από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Το πρώτο βίντεο...

Been shooting 1 dribble pull-ups. I was 9 years old pic.twitter.com/ChQZ7M1wBy

