Οι Βαυαροί είχαν ρεκόρ 8-20 πριν από τη διακοπή των δραστηριοτήτων όμως πρόσφεραν αρκετές εντυπωσιακές φάσεις κατά τη διάρκεια της regular season.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές τους στο video που δημοσίευσε η EuroLeague

Check out some of the best plays from @fcb_basketball this season!#GameON I #EUROLEAGUEUNITED

I @TurkishAirlines pic.twitter.com/L1XJlLiHuT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 14, 2020