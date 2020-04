Ντε Κολό: «Φοβερό να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο καλούς παίκτες και θρύλους της EuroLeague» (vid)

Ο Γάλλος γκαρντ λίγο μετά την ανακοίνωση της EuroLeague ότι επιλέχθηκε στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας είπε ότι «είναι απίθανο να βρίσκονται στην All Decade Team της EuroLeague. Υπάρχουν τόσοι πολλοί, τόσο καλοί παίκτες. Θρύλοι που έπαιξαν αυτά τα 10 χρόνια. Και το να είμαι μέρος αυτών των παικτών είναι ένα μεγάλο επίτευγμα».

Και συνέχισε: «Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου θα είναι περήφανοι και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Γνωρίζουν πολύ καλά για ποιον λόγο παίζω μπάσκετ και τι κάνω ώστε να είμαι στους καλύτερους».

.@NandoDeColo won two continental titles in his six full EuroLeague seasons

He also finished the decade as the EuroLeague's leader in average performance index rating, at 18.0 per game! #EuroLeague20 pic.twitter.com/1ZIOpa6tmS

