Μπίλι Μπάρον: Οι καλύτερες στιγμές του στη φετινή EuroLeague (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε το καλύτερο PIR από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του με 285 βαθμούς αξιολόγησης μετρώντας κατά μέσο όρο 11,6 πόντους (40,3% στα τρίποντα), 2,7 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στην φετινή διοργάνωση, όπως ακριβώς τις επέλεξε η EuroLeague.

Check out some of the best plays from our own fitness guru @Billy_Baron who averaged the third highest PIR for @kkcrvenazvezda this season #GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/2HcVCdwmbj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 14, 2020