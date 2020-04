Ντιλέινι: «Μακάρι να τελείωνα την καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα»! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ διέψευσε αρχικώς τα δημοσιεύματα περί πρότασης του Ολυμπιακού, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως έχει να μιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ντιλέινι έσπευσε να ξεκαθαρίσει στο Twitter πως «η Βαρκελώνη είναι η αγαπημένη μου πόλη στην Ευρώπη και θα αγαπούσα να τελείωνα την καριέρα μου εδώ. Μην αφήνετε ιστορίες για… ενδιαφέρον να σας μπερδεύουν. Δεν είμαι καν free agent»!

Barcelona is my favorite Europe city and I’d love to finish my career there. Don’t let storied about “INTEREST” confuse anything. Lol I’m not even a free agent so stop @ me

