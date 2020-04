Η Μακάμπι αρνήθηκε πως εξετάζει τον Μπρόκχοφ (pic)

Οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι ξεκίνησαν τα μεταγραφικά σενάρια από νωρίς, αλλά όπως φαίνεται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ ενδιαφέρεται για τον Ράιαν Μπρόκχοφ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ μέσω twitter απάντησε πως, «νωρίτερα είδαμε δημοσιεύματα πως η ομάδα μας στοχεύει στην επόμενη σεζόν και διαπραγματεύεται με παίκτες.

Κάτι τέτοιο ξεκαθαρίζουμε πως δεν ισχύει και είναι λάθος».

Clarification:

It was published today that Maccabi Fox Tel Aviv is "working on the next season" and "targeting/interested" in players. We are clarifying here that this is false.

The club doesn’t do that nowadays

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) April 10, 2020