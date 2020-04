Η Βίρτους Μπολόνια θέλει να διοργανώσει Final 8 για το EuroCup (pic)

Όπως ανέφερε η «Il Resto del Carlino» η ιταλική ομάδα είναι έτοιμη για τη διοργάνωση πιθανού Final 8 στη Μπολόνια τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής στην διοργάνωση.

Μάλιστα η Βίτους και δη ο πρόεδρος της ομάδας, Λούκα Μπαράλντι, έχουν καταθέσει ήδη την πρότασή τους στην EuroLeague.

Virtus Bologna wants to host a Final Eight in Bologna next September (with new rosters) to end the current EuroCup season, according to Il Resto del Carlino.

Virtus Bologna CEO Luca Baraldi already made the proposal to EuroLeague Basketball

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 9, 2020