Ο 30άχρονος γκαρντ ηγήθηκε της φετινής περιφερειακής γραμμής της Άλμπα Βερολίνου.

Ο Πέιτον Σίβα σε 21.11 που αγωνιζόταν πρόσφερε 9.3 πόντους και 5.2 ριμπάουντ σε κάθε αναμέτρηση.

Δείτε τις πιο θεαματικές φετινές στιγμές του Σίβα.

Check out some of the best plays from @albaberlin guard @PeypeySiva3 this season

#GameON | #EUROLEAGUEUNITED I @ENEOSUSA pic.twitter.com/hcRNxBU3Au

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2020