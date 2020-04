Euroleague: Επιλέξτε την ονειρεμένη πεντάδα απ' την ομάδα σας! (pic)

Οι μπασκετικές αναδρομές και σκέψεις δεν έχουν τελειωμό και από ΝΒΑ και Euroleague έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε με φαντασία και να φτιάξουμε διάφορους μπασκετικούς συνδυασμούς.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έθεσε τον ερώτημα και μας βάζει σε σκέψεις.

Φτιάξτε την ονειρεμένη πεντάδα της αγαπημένης σας ομάδας... Δύσκολο, ειδικά για τους δύο «αιώνιους», αλλά εδώ είναι η πρόκληση!

What would be your DREAM Starting 5 from the team you support? #EUROLEAGUEUNITED

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2020