Τα φετινά highlights του Έιντριαν Πέιν (vid)

Ο Έιντριαν Πέιν μπορεί να πέρασε δύο φορές από τον Παναθηναϊκό και να μην βοήθησε, αλλά στην γαλλική ομάδα είναι πρωταγωνιστής.

Στην φετινή Euroleague ο Αμερικανός πρόσφερε 10.5 πόντους και 3.9 ριμπάουντ σε κάθε αναμέτρηση.

Επίσης όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο πρόσφερε και αρκετό θέαμα.

The TOP averaging points leader for @LDLCASVEL this season...

Check out some of @Adreian_Payne's TOP PLAYS #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/Ht9z5ExD9k

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 5, 2020