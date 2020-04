Ο Νάντο Ντε Κολό φέτος έχει παίξει σε 24 παιχνίδια προσφέροντας κατά μέσο όρο 15.9 πόντους με 57.5% στα δίποντα και 40% στα τρίποντα, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Δείτε τις πιο θεαματικές φετινές του στιγμές στην προσπάθεια της Φενέρμπαχτσε στην Euroleague.

.@FBBasketbol fans

Here are some @NandoDeColo highlights from his first season in Istanbul! #GameON I #EUROLEAGUEUNITED I @ENEOSUSA pic.twitter.com/Q7f0kKVENY

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2020