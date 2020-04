Κορονοϊός: Η «Χάλα Πιονίρ» έγινε νοσοκομείο (pic)

Το γήπεδο που χρησιμοποιούν αρκετές φορές ως έδρα ο Ερυθρός Αστέρας κι η Παρτιζαν μετατράπηκε σε νοσοκομείο.

Η εξάπλωση του κορονοϊού είναι ραγδαία και στο Βελιγράδι πήραν επιπλέον μέτρα.

Η «Χάλα Πιονίρ» παραχωρήθηκε στην πόλη ώστε να εξυπηρετηθούν κάποια νοσοκομεία με ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

This is the "Pionir" hall in Belgrade with its famous basketball court now turned into a makeshift hospital, ready to accept COVID-19 patients. #basketball pic.twitter.com/IAy8tje4Ih

