EuroLeague: Χάντερ, Σίβα, Λάιτι, Γκιστ, Λαντέιλ αποκαλύπτουν πότε έκλαψαν σε ματς (vid)

Συγκεκριμένα έδωσε τον λόγο στους Οθέλο Χάντερ, Πέιτον Σίβα, Ντέιβιντ Λάιτι, Τζέιμς Γκιστ και Τζοκ Λαντέιλ.

Ο Χάντερ θυμήθηκε ένα παιχνίδι στο λύκειο, οι Σίβα και Λάιτι τα γυμνασιακά τους χρόνια, ο Γκιστ μια φοβερή ανατροπή που δέχτηκε το Μέριλαντ όταν αγωνιζόταν στο κολέγιο, ενώ και ο Λαντέιλ γύρισε πίσω στο κολεγιο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της Ένωσης Παικτών EuroLeague

FIRST TIME

"TEARS AFTER A GAME"

Othello Hunter, @PeypeySiva3, @OSULighty23, James Gist, @JockLandale & @alexabrines searched through their memories to recall their first tears after a game #ELPlayers@FCBbasket @albaberlin @LDLCASVEL @kkcrvenazvezda @bczalgiris @MaccabitlvBC pic.twitter.com/R7ayNk91jD

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) April 1, 2020