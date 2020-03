H Χίμκι στέλνει με ευφάνταστο τρόπο το μήνυμα για «απομόνωση» στο σπίτι (vid)

Συγκεκριμένα επέλεξε φάσεις με «Isolation game» (δηλαδή με παιχνίδι απομόνωσης) θέλοντας να υπογραμμίσει την ανάγκη να μείνουν όλοι στα σπίτια τους.

«Το παιχνίδι απομόνωσης είναι πολύ σημαντικό για να σώσεις ένα ματς. Τώρα είναι η ώρα για όλους μας να παίξουμε απομόνωση. Μείνετε σπίτια σας αγαπητοί φίλαθλοι. Μείνετε ασφαλείς».

Соблюдайте режим самоизоляции, #ОставайтесьДома! / ISO game is important when u want to save the game, but now it’s time for all of us to bring our A ISO game. Stay at home dear fans. Stay safe @EuroLeague @VTBUL

⠀#EuroleagueUnited #StayISO #StayHome pic.twitter.com/tt1FYD2owC

— BC Khimki (@Khimkibasket) March 31, 2020