Ολυμπιακός: Τα βλέμματα των Αμερικανών αναλυτών στον Ποκουσέφσκι (vid)

Ο Ποκουσέφσκι απασχολεί ήδη τους αναλυτές του ΝΒΑ Draft καθώς αποτελεί σπουδαίο project για τους Αμερικανούς.

Ο Μάικ Σμιτς αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο παίκτης της ημέρας με την προοπτική για το ΝΒΑ: Ο Σέρβος ψηλός, ύψους 2,13μ., Αλεξέι Ποκουσέφσκι, δείχνει πώς βλέπει και "νιώθει" το παρκέ, καθώς και πώς χειρίζεται την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Πραγματικός δεξιοτέχνης, για παίκτης του ύψους του. Επίσης, ο πιο νέος αθλητής στο draft. Βελτιώνεται με τη 2η ομάδα του Ολυμπιακού στην Ελλάδα».

NBA Prospect Play of the Day: 7-0 Sebian big man Aleksej Pokusevski showing off his vision, court sense, and handle in the open floor. Really skilled for a player his size. Also the youngest player in the draft. Has been developing with Olympiacos' 2nd team in Greece. pic.twitter.com/Y7azYo9hZo

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) March 30, 2020