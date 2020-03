Παναθηναϊκός: Οι καλύτερες φάσεις του ΝτεΣόν Τόμας στην EuroLeague! (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ μέτρησε φέτος 13.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28 συμμετοχές στην EuroLeague, έχοντας μάλιστα καθοριστική συμβολή στην πορεία του Παναθηναϊκού που ήταν 6ος με ρεκόρ 14-14 πριν από τη διακοπή.

Στο μεταξύ, η EuroLeague παρουσίασε στα social media τα highlights του Τόμας από την εφετινή σεζόν.

Another vintage @DT1UpNComin season!

Check out some of his best plays #GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/yuTeumrugW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2020