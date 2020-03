Φριντέτ: «Ευστόχησα στο πρώτο μου τρίποντο όταν ήμουν 5 ετών» (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, μαζί με τους Πέιτον Σίβα, Ντέιν Λάιτι, Τζοκ Λαντέιλ, Οθέλο Χάντερ και Ταρίκ Μπλακ, μίλησαν για την πρώτη τους επαφή με την πορτοκαλί μπάλα.

Συγκεκριμένα ο Τζίμερ Φριντέτ είπε ότι «ήμουν 2-3 ετών όταν έπιασα για πρώτη φορά την μπάλα και άρχισα να να ντριπλάρω. Ο αδερφός μου ήταν επτά χρόνια μεγαλύτερος και η αδελφή εννέα χρόνια μεγαλύτερη. Ήθελα να κάνω κι εγώ όσα έκαναν κι αυτοί. Ο αδελφός μου αγαπούσε πολύ το μπάσκετ κι έπαιζε στην αυλή του σπιτιού μας κι ήθελα να παίζω κι εγώ μαζί του. Μάλιστα ευστόχησα στο πρώτο μου τρίποντο όταν ήμουν πέντε ετών...»

FIRST TIME

"WITH A BASKETBALL IN THE HANDS"@PeypeySiva3, @jimmerfredette, @OSULighty23, @JockLandale, Othello Hunter & @TarikBlack25 started playing basketball at a very young age. Find out when was the 1st time !#ELPlayers pic.twitter.com/fqeJIAbYaX

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) March 30, 2020