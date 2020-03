Μίροτιτς: «Δεν με πίεσε κανείς, δική μου απόφαση είναι να δεχτώ τον συμβιβασμό» (pic)

Λίγες ώρες πριν η «Marca» αποκάλυψε πως ύστερα από συζήτηση μεταξύ του Μίροτιτς και του προέδρου του συλλόγου, Μπαρτομέου δέχτηκε την μείωση κατά 70%.

Ο Ισπανός φόργουορντ απάντησε στο twitter στον δημοσιογράφο του άρθρου, «δεν είναι αλήθεια. Κανείς δε με ανάγκασε να δεχτώ, ήταν δική μου απόφαση γιατί θέλω να στηρίξω την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

No es verdad !!! Yo en ningún momento he hablado con el presidente sobre esta teme y a mi nadie me ha presionado nada para que lo acepte. Ha sido mi propia decisión de apoyar el club en este momento

