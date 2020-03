Η EuroLeague θυμήθηκε το τρόπαιο της Κίντερ Μπολόνια στο 5ο ματς! (vid)

Πριν από 19 χρόνια και δη στην πρώτη διοργάνωση της EuroLeague υπό την αιγίδα της ULEB, η Κίντερ Μπολόνια κατακτούσε τον τίτλο σε σειρά best of five και η διοργανώτρια αρχή γύρισε τον χρόνο πίσω...