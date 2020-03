Ο Σφαιρόπουλος κάνει ποδήλατο σπίτι και στέλνει μήνυμα: «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό» (vid)

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός της Μακάμπι Τελ Αβίβ είπε χαρακτηριστικά: «Γεια σε όλους. Με την κατάσταση που ζούμε με τον κορονοϊό στεκόμαστε δίπλα στην ανθρωπότητα. Συμπαραστεκόμαστε στους άρρωστους ανθρώπους, στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα όπως και στους ανθρώπους της EuroLeague που έχουν επηρεαστεί. Δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε μαζί σας. Μείνετε σπίτι σας. Βρείτε χρόνο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάντε γυμναστική. Μείνετε υγιείς και να είστε έτοιμοι μόλις ξεπεραστεί το πρόβλημα με τον ιό, να επιστρέψετε στην EuroLeague. Πάμε Μακάμπι. Πάμε EuroLeague!»

Coach Ioannis Sfairopoulos @MaccabitlvBC message of support to all @EuroLeague fans around the world to stay united in those times of Covid-19. You are not alone we are with you!#WeScoreUnited#WeAreAllOneTeam#COVID19 pic.twitter.com/Foqf4bHyOV

