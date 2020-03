Ρότσεστι: «Ακούστε τους ειδικούς, να είστε θετικοί και χαρούμενοι» (pic)

Στο Παρίσι βρίσκεται ο Τέιλορ Ρότσεστι αφού η σύζυγός του είναι Γαλλίδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού βγήκε για τρέξιμο και έστειλε μέσω twitter το δικό του μήνυμα.

Ο Ρότσεστι ανέφερε, «Πρωινό τρέξιμο στη Γαλλία με την ελπίδα πως στην Αμερική θα λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Ακούστε τους ειδικούς. Να είστε θετικοί και χαρούμενοι. Μην περιμένετε για να κάνετε το σωστό και να το αφήσουμε πίσω μας. Ας μάθουμε από άλλες χώρες».

Morning run in France had me missing home and hoping the US will knock this thing out ASAP. Listen to experts. Do your part. Optimism and happiness. Don’t wait to do the right thing and this can get behind us. Let’s learn from other counties. #oneworld #together pic.twitter.com/bnRndmsOhj

— Taylor Rochestie (@Trochestie) March 22, 2020