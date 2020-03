Πιτίνο για Παναθηναϊκό: «Δεν μπορώ να αγαπήσω περισσότερο μια ομάδα και μια χώρα»!

Στα 67 του χρόνια, ο Πιτίνο θα κοουτσάρει ξανά στο κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ έπειτα από τον Οκτώβριο του 2017 όταν απολύθηκε από το Λούιβιλ αφού το Αϊόνα ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες την έναρξη της συνεργασίας τους από τη νέα σεζόν, με τον ίδιο να επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «μου έλειψε το NCAA όσο ήμουν στην Ελλάδα».

Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο gazzetta.gr, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κοουτσάρει πουθενά αν δεν τελειώσει με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα όμως σήμερα (17/3) φάνηκε να αποχαιρετά τους «πράσινους», με δεδομένο μάλιστα ότι η χρονιά παραμένει στον... αέρα.

Ο Αμερικανός κόουτς με σχετικό Tweet ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τους συνεργάτες του και τους παίκτες του Παναθηναϊκού για τη συνεργασία στις δυο θητείες του στο «τριφύλλι».

«Ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, το σταφ και τους παίκτες! Δεν μπορώ να αγαπήσω περισσότερο μια χώρα και μια ομάδα. Σας ευχαριστώ! Είστε οι καλύτεροι».

Thank you @paobcgr owner, staff, and players. I can’t love a country and organization anymore. Thank you. You’re the best!

— Rick Pitino (@RealPitino) March 17, 2020