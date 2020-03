Ναβάρο: Στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας στην EuroLeague! (pic & vid)

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, ο θρύλος του Ισπανικού μπάσκετ είναι ο δεύτερος κατά σειρά παίκτης που επιλέχθηκε στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας.

Ο Ναβάρο αγωνίστηκε συνολικά σε 341 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 12,2 πόντους με 37,3% στα τρίποντα. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία σημείωσε 1.923 πόντους ,ενώ μοίρασε 453 ασίστ. Το 2010 είχε αναδειχθεί και MVP του Final 4 στο Παρίσι, έχοντας οδηγήσει την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του τροπαίου.

The next member of the 2010-20 EuroLeague All-Decade team as voted by fans, media, players and coaches is...

Juan Carlos Navarro#GameON pic.twitter.com/2vCnD4DuIx

