Ράις: «Η καριέρα μου τελειώνει από έναν ιό»! (pic)

Ταϊρίς Ράις, όπως... Βινς Κάρτερ.

Ο παίκτης των Χοκς σχολίασε τις προάλλες πως είναι πολύ περίεργο να τελειώσει η καριέρα του στο ΝΒΑ, εξαιτίας του κορωνοϊού, αφού το ΝΒΑ έβαλε «λουκέτο» για ένα μήνα και... βλέπουμε.

Στην Ελλάδα επίσης το πρωτάθλημα είναι στον «αέρα», όπως και τα περισσότερα στην Ευρώπη, αλλά και η Euroleague, και ο Ταϊρίς Ράις, που είχε δηλώσει παλαιότερα πως αυτή θα ήταν πιθανώς η τελευταία του σεζόν, είναι στην ίδια μοίρα.

«Η καριέρα μου τελειώνει εξαιτίας ενός ιού. Χρειάζομαι το μπάσκετ. Ο Θεός θα το φροντίσει αυτό. Η οικογένεια πάνω από όλα, όμως!», έγραψε σχετικά στο twitter.

End my career because of a virus. Smh. I need the hoop Gods to come take care of this.

Family first tho!

— Rese (@ReseRice4) March 13, 2020