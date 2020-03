Euroleague: Στο «κυνήγι» του Διαμαντίδη και ο Ροντρίγκεθ! (pics & vids)

Ο Νικ Καλάθης ξεπέρασε πριν από λίγες ημέρες τον Δημήτρη Διαμαντίδη στην λίστα των πασέρ και το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει και ο παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ χρειάζεται 12 ασίστ, για να ξεπεράσει τον «θρύλο» του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και να τον αφήσει στην τέταρτη θέση της σχετικής κατηγορίας.

Ο Ισπανό γκαρντ έχει την ευκαιρία να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα κόντρα στον Ολυμπιακό, τον οποίο φιλοξενεί η Αρμάνι στο κεκλεισμένων των θυρών - λόγω κορωνοϊού - γήπεδό της.

Από την άλλη, το «τριφύλλι» φιλοξενείται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε και θέλει ένα πολύτιμο «διπλό» για τη συνέχεια.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία της 29ης αγωνιστικής.

The @fcb_basketball big man @M10OSE has been brilliant in his first season in EuroLeague

Now is your chance to win a signed jersey! Answer the questions in the link below correctly to shoot your shot #GameON

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 10, 2020