Μπασκόνια - Άλμπα 73-72: Το τρίποντο του Τζάνινγκ και η τάπα του Σενγκέλια που έκριναν το ματς! (vids)

Ο αγώνας της Άλμπα με την Μπασκόνια κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, εκεί όπου ο Νιλς Γκίφεϊ έκανε το 70-72 με 2/2 βολές στα 42" και ο Ματ Τζάνινγκ σκόραρε για τρεις στα 3.2" για το φινάλε, κάνοντας το 73-72!

Ο Ρενέσες πήρε timeout, ο Σίκμα προσπάθησε να τελειώσει τη φάση κοντά στο καλάθι μετά από την επαναφορά όμως δέχτηκε το μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ του Σενγκέλια!

Δείτε τις φάσεις που έκριναν τον αγώνα στη Fernando Buesa Arena

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 6, 2020