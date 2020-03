Ζενίτ - Ζάλγκιρις: 100 Λιθουανοί τραγουδούσαν τα Χρόνια Πολλά στον Γιασικεβίτσιους! (vid)

Ο Σάρας γίνεται σήμερα (5/3) 44 ετών και γιόρτασε τα γενέθλια του στο γήπεδο καθώς η Ζάλγκιρις αντιμετωπίζει τη Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι Λιθουανοί που βρίσκονται στις εξέδρες της Sibur Arena ευχήθηκαν στον Γιασικεβίτσιους τραγουδώντας τα Χρόνια Πολλά πριν από το τζάμπολ.

Around 100 fans sing Happy Birthday to Sarunas Jasikevicius before Zalgiris game in Saint Petersburg. Great support from Lithuania again! pic.twitter.com/Aif6Li2pPU

— Donatas Urbonas (@Urbodo) March 5, 2020