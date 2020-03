Οι εντυπωσιακές φάσεις κυριαρχούν στα πρώτα λεπτά στο ΣΕΦ και μετά το κάρφωμα του ΜακΚίσικ ήρθε εκείνο του Οκτάβιους Έλις.

Ο Μπόλντγουιν είδε τον συμπαίκτη του, του ύψωσε την μπάλα και εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει και να βάλει το όνομα του στην λίστα με τα highlights της βραδιάς.

Another One @Tay_UC2 finishes off the OOP!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/D1eJtRKNqN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 3, 2020