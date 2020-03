Η Βίρτους δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Τουρκία, έξαλλος ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας! (pic)

Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο το ματς μεταξύ Νταρουσάφακα-Βίρτους Μπολόνια για την 6η αγωνιστική του ΤΟΡ-16 αλλά από τη στιγμή που η Τουρκία έχει ακυρώσει όλες τις πτήσεις από την Ιταλία λόγω του κορωναϊού, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα!

«Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την Βίρτους Μπολόνια και το παιχνίδι της στην Τουρκία καθώς υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας και σύνδεσης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η EuroLeague απάντησε πως αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που τους αφορά. Προσπαθούμε να το λύσουμε μέσω διπλωματών. Μας είπαν ότι αν η Βίρτους δεν παρουσιαστεί στο παρκέ, θα χάσει το ματς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αθλητική κουλτούρα» σχολίασε στο Radio 1 ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Τζιάνι Πετρούτσι.

FIP president Petrucci on Virtus Bologna game in Turkey vs. Darussafaka:



"EuroLeague presumptuously said that it is not a problem that concerns them the stop of flights between Turkey and Italy"

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 2, 2020