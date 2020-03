Νταρουσάφακα - Βίρτους: Στον «αέρα» λόγω Ερντογάν και κοροναϊού

Ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε όποιον έχει επισκεφτεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες Ιταλία, Κίνα, Ιράν, Ιράκ και Νότια Κορέα λόγω του κοροναϊού.

Η Νταρουσάφακα στο πλαίσιο του Eurocup φιλοξενεί την Βίρτους Μπολώνια την Τετλαρτη (04/04) και παραμένει ερωτηματικό πως θα φτάσει η ιταλική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσης οι Τούρκοι διέκοψαν κάθε πτήση από και προς Ιταλία από χθες.

Turkey informed that all the people that have been in Italy, Iraq, Iran, China and South Korea in the past 14 days can be refused entry to country.

Can’t see how Darussafaka-Virtus Bologna game could be played next week https://t.co/pE1rcMLYW4

