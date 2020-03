Ο Αλεξέι Σβεντ κατάφερε να τραβήξει πάνω την άμυνα και να πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Μπούκερ, ο οποίος κάρφωσε στο καλάθι της γαλλικής ομάδας με alley oop.

Δείτε τη φάση!

.@Khimkibasket, @Shved23 tosses it up and @DevinBooker31 power slams the alley-oop in traffic! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Oqh47xe7sH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2020