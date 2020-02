Πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στη Λιθουανία, κανονικά το Ζαλγκίρις - Αρμάνι (pic)

Οι άνθρωποι της Ζαλγκίρις είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την διεξαγωγή του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, λόγω των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ιταλία.

Παρόλα αυτά, το παιχνίδι δεν μπορούσε να πάρει αναβολή και σε αυτό αναμένεται να βρεθούν 15.000 φίλαθλοι της ομάδας του Κάουνας.

Ανήμερα του αγώνα επιβεβαιώθηκε και το πρώτο κρούσμα του ιού στην Λιθουανία. Ασθενής μια γυναίκα, η οποία επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα από ταξίδι στη Βερόνα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις μαζικές συγκεντρώσεις.

Despite the first coronavirus case in Lithuania, the Government won't require to postpone tonight's Euroleague game Zalgiris vs Olimpia Milano. It's still recommended to avoid mass gatherings though. Zalgiris is expected to play in front of 15 000 fans.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 28, 2020