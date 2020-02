Μακάμπι - Ολυμπιακός: Ο clutch Ουίλμπεκιν τον... εκτέλεσε όπως πέρυσι! (vids)

Ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από τη νίκη, όμως το μεγάλο τρίποντο του Ουίλμπεκιν, χάρισε το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Σφαιρόπουλου.

Ο ηγέτης της Μακάμπι ήταν... δήμιος των ερυθρολεύκων και στο περσινό ματς του Τελ Αβίβ, αφού είχε γράψει το 65-64, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Έναν χρόνο μετά το έκανε ξανά υπογράφοντας μια νίκη-θρίλερ για τους Ισραηλινούς.

@scottiew_5 DRAINS the three to win it for @MaccabitlvBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EgrJBaGopL

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2020