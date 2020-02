Άλμπα Βερολίνου – Αναντολού Εφές 86-99: Μπορεί και... χωρίς τον Λάρκιν! (vid)

Απουσίαζε ο Λάρκιν; Κανένα πρόβλημα για την Αναντολού Εφές! Τι κι αν ο μεγάλος ηγέτης της τουρκικής ομάδας παραμένει εκτός. Η φιναλίστ της περσινής EuroLeague συνέχισε την... τρελή πορεία της και στην φετινή διοργάνωση φεύγοντας με τη νίκη από το Βερολίνο!

Η Εφές είχε μια τετράδα... φωτιά στο ματς, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να τα κάνει όλα στο παρκέ έχοντας 23 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 9/9 βολές, 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα αλλά και 9 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής. Ο Αντριέν Μοερμάν είχε άλλους 19 πόντους με 8/10 δίποντα και 1/1 τρίποντο, ενώ ο Τιμπόρ Πλάις τελείωσε το ματς με 18 πόντους και 9/12 δίποντα. Από... κοντά και ο Ροντρίγκ Μπομπουά με 15 πόντους και 6/9 σουτ!

Συνολικά η Εφές μέτρησε 62% στα δίποντα (28/45), 55% στα τρίποντα (11/20) και 91% στις βολές (10/11).

Το ματς

Μπορεί να απουσίαζε ο Λάρκιν, αλλά η Εφές πήρε από το ξεκίνημα του αγώνα τα ηνία στο ματς, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος «κουβάλησε» την ομάδα στις πλάτες του. Στο 4' είχε βρεθεί στο +7 (9-16) ενώ έφτασε και στο +9 (14-23) τρία λεπτά αργότερα. Η Άλμπα προσπαθούσε να φανεί ανταγωνιστική, αλλά ο επιθετικός οίστρος της Εφές έφερε την διαφορά και στο +11 (19-30) μέχρι τη λήξη του δεκαλέπτου (21-32).

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ίδια αφού η γερμανική ομάδα μπήκε στο παρκέ με σκοπό να... γυρίσει το ματς. Και εν μέρει το κατάφερε! Με ένα σερί 8-0 μείωσε στο τρίποντο (29-32) στο 13' και παρά κάποια ξεσπάσματα της Αναντολού κατάφερε να διατηρηθεί κοντά στο σκορ και να βρεθεί στη χαμηλότερη διαφορά (46-47 στο 18' και 47-48 στο 19') λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (47-50) στην αναμέτρηση του Βερολίνου.

Όμως η αντεπίθεση της Άλμπα δεν είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αποφασισμένοι στην 3η περίοδο για να «καθαρίσουν» με την υπόθεση της νίκης και... επανέλαβαν την εμφάνιση του πρώτου δεκαλέπτου. Η διαφορά έφτασε και πάλι στο +11 (58-69 στο 25') ενώ για πρώτη φορά εκτοξεύθηκε στο +17 (62-79) πριν «κλείσουν» το 3ο δεκάλεπτο στο +15 (64-79). Έκτοτε το μόνο που χρειάστηκε να κάνει ήταν... συντήρηση και τίποτε περισσότερο. Ο δείκτης του σκορ δεν έπεσε κάτω από τους 10 πόντους για λογαριασμό της Εφές η οποία έφτασε αισίως στο 23-3!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εφές ήταν εκρηκτική στο πρώτο και στο 3ο δεκάλεπτο, είχε εξαιρετικά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς (62% στα δίποντα, 55% στα τρίποντα), είχε πέντε παίκτες «διψήφιους» ενώ πήρε και τα ριμπάουντ στο ματς. Ε, τι άλλο να έκανε;

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Οι Μίτσιτς (23π., 9ασ.), Μοερμάν (19π., 7ριμπ.), Πλάις (18π., 5ριμπ.) ήταν εκείνοι που οδήγησαν την Εφές στη νίκη.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Ροντρίγκ Μπομπουά είχε 15 πόντους, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Καμία βοήθεια από τον Ενόκο στο ματς.

ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το τρίτο δεκάλεπτο, όταν η Εφές πραγματοποίησε ένα επιμέρους 18-29 και δεν άφησε την Άλμπα καμία ελπίδα για τη νίκη.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το alley oop κάρφωμα του Τιμπόρ Πλάις μετά την ασίστ του Μίτσιτς.

Vasilije Micic weaves through traffic with some quick feet before throwing it up for @tibor_pleiss to SLAM it HOME



What a way to end the quarter pic.twitter.com/C1ctma0Ldb

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2020