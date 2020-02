Μακάμπι - Ολυμπιακός: Σχεδόν διπλάσια παιχνίδια οι Ισραηλινοί, 3 προπονητές οι «ερυθρόλευκοι», 43 παίκτες οι δύο ομάδες (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:05, NS2) με τις δύο ομάδες να αντιμετωπίζουν την 26η αγωνιστική με... διαφορετικό ενδιαφέρον. Οι Ισραηλινοί παλεύουν για μια θέση πλεονεκτήματος, έχοντας παίξει πολύ καλό μπάσκετ μέχρι τώρα, κόντρα σε πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν, ενώ ο Ολυμπιακός έχει περάσει πολλά αυτή την σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν με τις τελευταίες τους νίκες να δείξουν αντίδραση και να παλέψουν για μία θέση στα playoffs, ενώ οι αλλαγές που βίωσαν φέτος ήταν πάρα πολλές.

Συγκεκριμένα οι δύο ομάδες σε σύγκριση, η Μακάμπι έχει παίξει 46 παιχνίδια, ενώ ο Ολυμπιακός 25, με την ομάδα του Σφαιρόπουλου να παίζει από εδώ και πέρα από 26 μέχρι 37 και τον Ολυμπιακό από 9-16.

Οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει σχεδόν ίδιο αριθμό παικτών με την Μακάμπι να έχει μόλις 1 λιγότερο, ενώ στους προπονητές είναι η μεγάλη διαφορά, αφού ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι από την αρχή στο «τιμόνι» της ομάδας του, ενώ η ελληνική ομάδα έχει αλλάξει 3 προπονητές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι εκείνος που θα καθοδηγεί τους «ερυθρόλευκους» από εδώ και πέρα.

Οι βοηθοί προπονητών είναι 4 για την Μακάμπι και διπλάσιοι για τον Ολυμπιακό, ενώ η ελληνική ομάδα αγωνίζεται μόνο στην Euroleague και η αντίπαλος της σε 3 διοργανώσεις.

Αναλυτικά όπως παρουσιάστηκαν από τον ισραηλινό δημοσιογράφο Arale Weisberg.

Tonight will be @MaccabitlvBC's 47th game of the season, while @olympiacosbc will play their 26th game.

The reds have registered 22 different players (including 3 ones this week), who joined 3 coaches and 8 assistant coaches! pic.twitter.com/FepthER0p8

— Arale Weisberg (@Aralos10) February 27, 2020