Ολυμπιακός: H απόφαση της Euroleague, το λάθος των «ερυθρόλευκων», οι... οφειλές και το FFP που έρχεται

Η ετυμηγορία της Euroleague σχετικά με την υπόθεση του Ολυμπιακού και το περίφημο ban που είχε επιβληθεί, βγήκε.

To gazzetta.gr επιχειρεί να εξηγήσει τι σημαίνουν όλα όσα αποφάσισε το Financial Panel για τους «ερυθρόλευκους» και προσεγγίζει την επιθυμία του Τζόρντι Μπερτομέου για το τελικό στάδιο του Financial Fair Play που έχει ως ορόσημο τη σεζόν 2022-23.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ EUROLEAGUE

1. Άρθηκε το ban

2. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με περιορισμό των εξόδων προς τους παίκτες ως εξής:

α). Μείωση κατά 7,5% (από 65% σε 57,5%) του επιτρεπόμενου ακαθάριστου μισθολογικού κόστους για την περίοδο της 2020-21 στην EuroLeague.

β). Μείωση κατά 5,0% (από 65% σε 60%) του επιτρεπόμενου ακαθάριστου κόστους μισθοδοσίας για τη σεζόν 2021-22 στην EuroLeague.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ

Οι «ερυθρόλευκοι» τιμωρήθηκαν για τα άρθρα 32 «a» και «b».

To 32a αναφέρει, «όταν υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές πρώην παικτών, προπονητών ή υπαλλήλων. Όταν χρωστάς περισσότερους από 2 μήνες στους παίκτες, προπονητής, υπαλλήλους της σεζόν που διανύουμε. Όταν και εάν έχεις όφειλες σε άλλους συμμετέχοντες της Euroleague, εταιρείες. Όταν και εάν έχεις οφειλές προς την εφορία ή το δημόσιο».

Το 32d αναφέρει, «Αποτυγχάνεις να συνεργαστείς σε οποιαδήποτε έρευνα που γίνεται, συμπεριλαμβανομένου να δίνεις λάθος ή ελλειπή στοιχεία ή έγγραφα ή όταν αρνείσαι να παρουσιάσεις πληροφορίες ή έγγραφα».

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ... ΞΕΧΡΕΩΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός μέχρι και πέρυσι χρωστούσε αρκετά χρήματα τόσο σε πρώην όσο και σε νυν παίκτες/προπονητές.

Όλοι οι ξένοι παίκτες που αγωνίστηκαν πέρυσι στην ομάδα (Τουπάν, Τίμα, Ουέμπερ, Στρέλνιεκς, ΛεΝτέι. Ουίλιαμς Γκος) ξεχρεώθηκαν, όπως επίσης και ο Μπλατ συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης που έλαβε. Επίσης όλοι ατζέντηδες των συγκεκριμένων έχουν εξοφληθεί.

Επίσης δεν οφείλονται χρήματα στον Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός έχει διακανονισμούς για οφειλόμενα χρήματα με τους Σπανούλη, Πρίντεζη, Παπανικολάου, Μάντζαρη και Παπαπέτρου. Σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι ημερομηνίες ακολουθούνται κανονικά.

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΩΝ «ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΩΝ»

Οι Πειραιώτες δεν ενημέρωσαν την Euroleague για τη συμφωνία των διακανονισμών. Αμέλησαν να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα, το Financial Panel θεώρησε πως δεν ακολουθούνται οι συμφωνίες και επέβαλλε το ban.

Κατά κάποιο τρόπο ο Ολυμπιακός παρουσίασε «έλλειψη συνεργασίας με την Euroleague» (άρθρο 32d) όταν έπρεπε και όχι μετά την επιβολή του ban. Αποτέλεσμα να θεωρήσει το Financial Panel πως υπάρχουν ακόμη οικονομικές εκκρεμότητες (άρθρο 32a).

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ 7.5% ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕΖΟΝ

Ο Ολυμπιακός φέτος ως οργανισμός έχει μπάτζετ περίπου 20.000.000 ευρώ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα συμβόλαια παικτών και προπονητών (μεικτό ποσό). Το υπαλληλικό προσωπικό με το ΙΚΑ τους. Οι μετακινήσεις, η ιατρική περίθαλψη, καθημερινά έξοδα, ενοικίαση χώρων στο ΣΕΦ.

Σε όλα τα παραπάνω περιλαμβάνεται φυσικά και η εφορία.

Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε πως Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος αποφασίσουν και του χρόνου να έχουν το ίδιο μπάτζετ (20.000.000 ευρώ) αυτό σημαίνει πως οι μισθοί των παικτών και ΜΟΝΟ θα μπορούν να είναι 11.500.000 ευρώ. Αν δεν υπήρχε η «ποινή» θα μπορούσαν να είναι 13.000.000 ευρώ.

Συνεπώς στο παράδειγμα του ίδιου μπάτζετ, ο Ολυμπιακός θα χάσει έναν παίκτη του 1.500.000 ευρώ (μεικτό ποσό).

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

Ο Ολυμπιακός αν θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος από αυτό το 7.5% καλείται απλά να βάλει περισσότερα χρήματα στο μπάτζετ του.

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα δηλαδή, αν θέλει οι μισθοί των παικτών να φτάσουν στα 13.000.000 θα πρέπει να έχει μπάτζετ 22.260.869 ευρώ.

Αυτά όμως θα πρέπει να εκμαιευτούν από έσοδα της ομάδας και όχι από την τσέπη των Αγγελόπουλων όπως επιβάλλει πλέον το Financial Fair Play της Euroleague.

MONO TO 40% TOY ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Η Euroleague από πέρυσι θέσπισε συγκεκριμένο Financial Fair Play με στόχο τη σεζόν 2022-23.

Εκείνη τη σεζόν οι ιδιοκτήτες των ομάδων θα μπορούν να βάλουν χρήματα δικά τους έως και το 40% του συνολικού μπάτζετ. Το υπόλοιπο 60% θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από έσοδα της ίδιας της ομάδας, (εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά συμβόλαια).

Με αυτόν τον τρόπο η Euroleague είτε θα κάνει πιο προσοδοφόρες τις ομάδες είτε αναγκαστικά θα ρίξει το αγωνιστικό επίπεδο αρκετών ομάδων οι οποίες δε θα μπορούν να ακολουθήσουν.

Για παράδειγμα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα υστερούν έναντι της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου των οποίων το ταμείο είναι κοινό με του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Σκοπός της Euroleague είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων σε δύο χρόνια να βάζουν συγκεκριμένο όριο χρημάτων και βάσει αυτού του ορίου θα καθορίζονται και οι μισθοί των παικτών.

ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΦΕΤΟΣ FINANCIAL FAIR PLAY

Ας δούμε τι θα συνέβαινε αν ίσχυε φέτος το συγκεκριμένο όριο του FFP.

Τι θα συνέβαινε αν το 60% του μπάτζετ των «ερυθρόλευκων» έπρεπε υποχρεωτικά να προέρχεται από έσοδα της ομάδας και το 40% από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ.

Ο φετινός Ολυμπιακός έχει έσοδα maximum 8.000.000 ευρώ. Χορηγίες, εισιτήρια και τηλεοπτικό συμβόλαιο της Euroleague).

Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός θα ήταν 13.333.333 ευρώ.

Βέβαια σε αυτό το παράδειγμα υπάρχει και ο παράγοντας «Basket League» αφού ο Ολυμπιακός χάνει περίπου 2.000.000 έσοδα από την απουσία του στην ελληνική Λίγκα (τηλεοπτικό συμβόλαιο με ΟΤΕ και εισιτήρια κυρίως από τα 2,3 ή 4 ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό). Σε αυτή την περίπτωση το μπάτζετ θα μπορούσε να φτάσει τα 16.666.665 ευρώ.