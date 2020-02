Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, τρεις φίλοι των «πρασίνων» έκαναν το ταξίδι Στοκχόλμη-Μαδρίτη για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό και το πλακάτ που κρατούσε ο ένας από αυτούς το οποίο έγραφε «από Στοκχόλμη στην Μαδρίτη, για σένα ΠΑΟ δυναμίτη».

Φίλοι του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας μέχρι τη Μαδρίτη για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας μας εν όψει του αποψινού αγώνα με την @RMBaloncesto! #paofans #paobc #WeTheGreens #WeAreAthens #Euroleague #GameOn #rmbpao pic.twitter.com/PYNzVYk2tc

