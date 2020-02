Ο Αμερικανός σέντερ πήρε... παραμάζωμα τον Ζαν Σαρλς και τον έβαλε και εκείνον μέσα στο καλάθι! Η EuroLeague προσφέρει ξανά και ξανά την καρφωματάρα του Αμερικανού από 6 διαφορετικές λήψεις!

Απολαύστε !

Another look at that RIDICULOUS @Tay_UC2 poster

#GameON pic.twitter.com/C98viGRXMo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 23, 2020