Ο Αμερικανός σκόρερ των «ερυθρόλευκων» πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου, όπλισε κι... εκτέλεσε at the buzzer πίσω από τα 6μ.75, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Δείτε τη φάση στην Stark Arena

Billy Baron

Casually drains the buzzer-beater at the half!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/A7yNlaM3fN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 21, 2020