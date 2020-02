Στο «κυνήγι» των Παπαλουκά - Διαμαντίδη οι Σλούκας και Καλάθης (pics & vid)

Μετά από διακοπή μιας εβδομάδας, η Euroleague επιστρέφει με πολύ δυνατές αναμετρήσεις.

Ο αποδεκατισμένος Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Βιλερμπάν (20/02, 19:15), ενώ ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα (21/02, 21:30).

Το Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης και το Μπασκόνια - Ζαλγκίρις ξεχωρίζουν επίσης στο πρόγραμμα, όπως και το Αρμάνι Μιλάνο - Χίμκι, αφού γίνεται χαμός για τις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στα playoffs.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Σλούκας και ο Νικ Καλάθης «κυνηγούν» τους Θοδωρή Παπαλουκά και Δημήτρη Διαμαντίδη στον πίνακα των καλύτερων πασέρ της διοργάνωσης.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 25η αγωνιστική.

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η, 14η, 15η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η, 17η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η, Δεκεμβρίου, 23η), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου, 18η, 19η, 20η, 21η, Ιανουαρίου), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (16η, 22η), Μάλκολμ Ντιλέινι (24η).

Δεν χάνουν βολή: Νιλς Γκιφάι (16/16), Τάιλερ Κάβανο (13/13), Λουίτζι Ντατόμε (10/10), Τζέιμς Νάναλι (9/9), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (18/18), Λούκα Βιλντόζα (30/30), Εντγκάρας Ουλάνοβας (12/12), Νικίτα Κουρμπάνοφ (10/10), Νιχάντ Ντζέντοβιτς (12/12), Σέιν Λάρκιν (11/11), Τζίμερ Φριντέτ (28/28), Ταϊρίς Ράις (39/39), Βίκτορ Κλαβέρ (12/12), Σαμ Βαν Ρόσομ (14/14), Βάνια Μαρίνκοβιτς (14/14).

Top 5 Scorers: Βασίλης Σπανούλης (4.239), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Γιώργος Πρίντεζης (3.173), Παούλιους Γιανκούνας (3.033), Νάντο Ντε Κολό (3.018).

Top 5 Rebounders: Παούλιους Γιανκούνας(1.797), Φελίπε Ρέγιες (1.785), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.526), Γιώργος Πρίντεζης (1.314).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.516), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Νικ Καλάθης (1.231), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.219), Τομά Ερτέλ (1.187).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (293), Ρούντι Φερνάντεθ (278).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (230), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (4.023), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.758), Παούλιους Γιανκούνας (3.71).

Πόντοι (μ.ό.) φέτος: 1. Σέιν Λάρκιν (21.9), 2. Αλεξέι Σβεντ (21.3), 3. Μάικ Τζέιμς (21.0), 4. Νίκολα Μίροτιτς (18.7), 5. Νάντο Ντε Κολό (16.6).

Ριμπάουντ (μ.ό.) φέτος: 1. Νίκολα Μιλουτίνοφ (8.5), 2. Τονιέ Ζεκιρί (7.5), 3. Νίκολα Μίροτιτς (6.8), 4. Έντι Ταβάρες (6.7), 5. Γκρεγκ Μονρό (6.6).

Ασίστ (μ.ό.) φέτος: 1. Νικ Καλάθης (9.4), 2. Φακούντο Καμπάτσο (7.2), 3. Κώστας Σλούκας (6.6), 4. Αλεξέι Σβεντ (6.0), 5. Βασίλιε Μίτσιτς (5.6).

Κλεψίματα (μ.ό.) φέτος: 1. Πιέρια Χένρι (1.8), 2. Φακούντο Καμπάτσο (1.6), 3. Ρόκας Γκιεντράιτις - Κρις Σίνγκλετον - Όστιν Χόλινς - Κώστας Παπανικολάου (1.4), 4. Γκρεγκ Μονρό - Σέιν Λάρκιν - Σκότι Ουίλμπεκιν (1.3), 5. Νίκολα Μίροτιτς - Ντέρικ Ουίλιαμς (1.2).

Τάπες (μ.ό.) φέτος: 1. Έντι Ταβάρες (2.2), 2. Τζόρνταν Μίκι - Κάλεμπ Ταρζέφσκι - Ισμαέλ Μπακό (1.0), 3. Κάιλ Χάινς - Κουίνσι Έισι - Γιώργος Παπαγιάννης (0.9), 4. Λάντρι Νοκό – Γουσουφά Φολ (0.8), 5. Μάικλ Έρικ (0.7).

Σύστημα αξιολόγησης (βαθμοί μ.ό.): 1. Σέιν Λάρκιν (25.7), 2. Νίκολα Μίροτιτς (21.7), 3. Μάικ Τζέιμς (21.1), 4. Νίκολα Μιλουτίνοφ (19.5), 5. Αλεξέι Σβεντ (1.5).

Άλλα facts

Στην μοναδική αναμέτρηση που έχουν δώσει Ζενίτ και Άλμπα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Βερολίνου.

Ο Ολυμπιακός είναι στο 4-3 στα παιχνίδια με την Βιλερμπάν.

Η Φενέρμπαχτσε έχει 9 νίκες και 17 ήττες στα ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κώστας Σλούκας είναι στην 9η θέση των πασέρ με 920 ασίστ και μπροστά του έχει τον Θοδωρή Παπαλουκά (977).

Ο Ρούντι Φερνάντεθ θέλει 32 πόντους για να φτάσει τους 2.500.

Αρμάνι Μιλάνο και Χίμκι είναι στο 3-4.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είναι 4ος πασέρ με 1.219 ασίστ. Μπροστά του είναι ο Νικ Καλάθης (1.231), με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να είναι 2ος (1.255).

Η Μπασκόνια υπερτερεί της Ζαλγκίρις Κάουνας με 13-8.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει μόλις μία νίκη στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (1-7).

Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει νικήσει ποτέ την Αναντολού Εφές (3-0).

Ο Κρις Σίνγκλετον θέλει 19 πόντους για τους 1.500.

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Μπαρτσελόνα είναι στο 13-22.

Η Βαλένθια έχει μία νίκη και τέσσερις ήττες στα παιχνίδια με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.