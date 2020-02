Ο Αμερικανός «μπόμπερ» των «πρασίνων» πήρε τον ρόλο του δημοσιογράφου και έκανε ερωτήσεις στην μασκότ του Παναθηναϊκού για τους τρόπους «αναχαίτισης» των «μπλαουγκράνα» στο μεγάλο ματς της Παρασκευής (21/2).

Μάλιστα ο Mr. Green είχε και την απάντηση έτοιμη αναφορικά με τον Νίκολα Μίροτιτς: «Καταζητείται» και μια φωτογραφία του στην μπασκέτα του ΟΑΚΑ!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

Green it on!

Δείτε πρώτοι τις στρατηγικές συμβουλές του Mr. Green προς την ομάδα για τον αγώνα της Παρασκευής ενάντια στην Μπαρτσελόνα!

Be the first to watch Mr. Green’s indispensable strategic advice for Friday’s game vs @FCBbasket #paobc #WeTheGreens #euroleague pic.twitter.com/smfovStUnk

— Panathinaikos BC (@paobcgr) February 17, 2020