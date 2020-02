Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μπάικς

Το gazzetta.gr σας είχε αποκαλύψει την επιθυμία του Γιώργου Μπαρτζώκα να ντύσει στα «ερυθρόλευκα» τον Ντουάιτ Μπάικς και πλέον έγινε επίσημο.

Ο Αμερικανός γκαρντ και ο Σακιέλ ΜακΚίσικ δεν έχουν ακόμη δικαίωμα συμμετοχής αφού είναι σε ισχύ το ban της Euroleague.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει, «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ, Ντουάιτ Μπάικς, για τον επόμενο 1.5 χρόνο.

To Who is Who

Γεννήθηκε: 06/03/1989

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.91μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: Tulsa 66ers (2011–2012), Oostende, BCM Gravelines (2012–2013), Toronto Raptors (2013–2014), Valencia, Tianjin Ronggang (2014–2015), Oklahoma City Blue, Los Angeles Lakers, Fujian Sturgeons (2015–2016), Oklahoma City Blue, Fujian Sturgeons (2016–2017), Detroit Pistons, Grand Rapids Drive (2017–2018), Shenzhen Leopards (2018-2020)

Οι αριθμοί του…

Ο Ντουάιτ Μπάικς ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στους Shenzhen Leopards. Σε σύνολο 24 αγώνων είχε μέσο όρο 21.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 2.5 κλεψίματα».