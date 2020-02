Ο Πασκουάλ φαβορί για τον πάγκο της Ζενίτ (pic)

Όπως άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό και το οποίο ανέφερε και ο δημοσιογράφος του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία, ο Καταλανός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ρωσικής ομάδας.

Μετά τη θητεία του σε Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό θεωρείται πολύ πιθανόν ο Τσάβι Πασκουάλ να βρεθεί στον πάγκο της Ζενίτ.

Επίσης υποψήφιοι για τους Ρώσους, ήταν επίσης οι Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Γιούρι Ζντοβτς και Ρόνεν Γκίνζμπουργκ.

Xavi Pascual is expected to become the new head coach of Zenit to replace Joan Plaza.

The Russian team had three more candidates for the head coaching job: Igor Milicic, Jude Zdovc and Ronen Ginzburg.

— Emiliano Carchia (@Carchia) February 11, 2020