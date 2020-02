Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά ούτε στην Euroleague ούτε στην VTB.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ζενίτ αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με τον Τζουάν Πλάθα λόγω της κακής αγωνιστικής συμπεριφοράς της ομάδας.

Η Ζενίτ είναι εκτός playoffs αυτή τη στιγμή στην VTB και βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Euroleague.

Joan Plaza most likely will be sacked by Zenit, according to sources.

