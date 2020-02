Τζόνσον: «Σταματάς τους σπουδαίους με σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση»

Για ακόμη μια φορά το ΟΑΚΑ έπαιξε τον ρόλο του. Οι πράσινοι... καθάρισαν την αξιόμαχη Ζενίτ και πλέον ετοιμάζονται για το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πλησίασε την 100άρα (96-81) και άφησε πίσω του τις 2 σερί εκτός έδρας ήττες σε Βελιγράδι και Βαλένθια. επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα με το ρεκόρ του να πηγαίνει στο 14-10 μετά από 24 αγωνιστικές.

Ο Ουέσλι Τζόνσον αγωνίστηκε 25 λεπτά και έκανε εξαιρετική δουλειά στον αμυντικό τομέα, μετρώντας 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 4 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε και 5 πόντους.

Ο Αμερικανός μίλησε στη Euroleague Greece και αρχικά στάθηκε στην σταθερότητα που θα πρέπει να αποκτήσουν οι «πράσινοι»: «Σίγουρα η σταθερότητα είναι το κλειδί. Θα πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλο, να βρούμε την ισορροπία στα επόμενα ματς. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη σταθερότητα και στη συνέχεια της σεζόν.

Για τη δουλειά του στην άμυνα (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ και 3 κλεψίματα) ανέφερε: «Έβγαλα αντίδραση. Προσπάθησα να κλείσω τα κενά. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε και να λειτουργούμε σαν ομάδα. Έτσι θα είματε σε θέση να κάνουμε καλύτερα πολλά πράγματα», είπε αρχικά.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο έκανε 20 λάθη κόντρα στη Ζενίτ σε κάτι που στάθηκε ο προπονητής του τριφυλλιού και στη συνέντευξη Τύπου. Επί του θέματος ο Ουέσλι σχολίασε: «Κάποια από αυτά ήταν αβίαστα λάθη. Απλά συνέβη μέσα στο ματς. Μερικές φορές οι αντίπαλοι βάζουν τα χέρια πάνω στην μπάλα. Συμβαίνουν αυτά. Κάθε ματς είναι διαφορετικό, απέναντι στη Ζενίτ κάναμε λάθη»

Πλέον το τριφύλλι έφτασε στο 14-10, με την 4η ΤΣΣΚΑ να έχει ρεκόρ 16-8. Έρχεται δύσκολο πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό, με το αμυντικό πολυεργαλείο της ομάδας να απαντά στην ερώτηση για το αν μπορεί να κοιτάει ψηλότερα στη βαθμολογία. «Σίγουρα πρέπει να παίρνουμε έμπνευση από κάθε ματς, πρέπει να συνεχίσουμε και να έχουμε τον στόχο μας. Πρέπει να κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά. Ότι γίνεται πρέπει να μένει στα αποδυτήρια και να συνεχίζουμε στο επόμενο ματς».

Σε ακόμα ένα ματς ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στην επίθεση του, η οποία συνεχίζει να είναι η κορυφαία στη Euroleague και ο Τζόνσον δεν θα μπορούσε να μην παραδεχθεί την ικανότητα σε αυτόν τον τομέα, ενώ παράλληλα στάθηκε στην άμυνα: «Ξέρουμε πολύ καλά πως στον Παναθηναϊκό, όλοι μπορούν να σκοράρουν εύκολα. Είναι ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά. Χρειάζεται να βρίσκουμε τον ρυθμό μας στην επίθεση, αλλά το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και στην άμυνα. Έτσι θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις σπουδαίες ομάδες. Πρέπει να μπορείς να σκοράρει κόντρα στον οποιονδήποτε, αλλά και να είσαι σωστός αμυντικά».

