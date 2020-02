Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος σχεδίασε μία ωραία κίνηση από επαναφορά και δικαιώθηκε.

Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Χάντερ, ο Τόμας είχε γυρισμένη την πλάτη στη μπάλα όταν αυτή «ταξίδευε» κι ο Αμερικανός με κοντινό σουτ χάρισε τη νίκη (78-77) στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Δείτε το νικητήριο καλάθι...

Game WINNER!

Othello Hunter drops in the perfect inbound play to secure a MASSIVE win!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8yVMHImvpo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 7, 2020