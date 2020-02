Απρόσεκτος ήταν ο Τόμας κόντρα στη Ζενίτ και πρωταγωνίστηκε σε ένα από τα blooper της σεζόν.

Ο παίκτης των πρασίνων έφυγε στον αιφνιδιασμό αλλά έδωσε πάσα στον διαιτητή με αποτέλεσμα να βγει έξω η μπάλα.

Δείτε την φοβερή φάση!

.@DT1UpNComin with the ASSIST... To the ref

Don't think we can call that a Magic Moment? #GameON pic.twitter.com/Sx3AuCy1LF

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 7, 2020