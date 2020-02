Η Φενέρμπαχτσε κάλεσε τάιμ άουτ και ο βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε να μιλάει στους παίκτες.

Ο Ζοτς προσπάθησε να πάρει τα ηνία, αλλά δεν τον άκουγε κανείς και αναγκάστηκε να φωνάξει.

Όταν το έκανε άπαντες φοβήθηκαν και επικράτησε ξαφνική σιωπή.

Δείτε το στιγμιότυπο...

Helloooo! And then the silence...@FBBasketbol pic.twitter.com/koUElRl477

— BasketHead (@the_BasketHead) February 7, 2020