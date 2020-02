Πρωταγωνιστής σε ακόμα μια φάση έγινε ο Κώστας Παπανικολάου στο ΣΕΦ, αφού έβαλε και πάλι το όνομα του στις εντυπωσιακές φάσεις.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε τον διάδρομο και έκανε ένα τρομερό κάρφωμα.

Δείτε την φάση:

We will see that one AGAIN!

Kostas Papanikolaou got himself a new poster!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pkmxS3Dum2

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2020