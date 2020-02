Δεν εγκαταλείπει καμιά φάση ο Κώστας Παπανικολάου και αυτό του βγήκε σε καλό στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μετά από εύστοχη βολή του ίδιου, «κυνήγησε» τον Μάικ Τζέιμς που έφευγε στον αιφνιδιασμό και τον έκοψε εντυπωσιακά.

Δείτε το τρομερό κόψιμο που ξεσήκωσε τον κόσμο:

Kostas Papanikolaou NEVER gives up on a play!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZfEjPukH6y

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2020